Pri železniškem prehodu presekali in ukradli napajalni kabel

6.8.2021 | 10:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

V Malem Gabru na območju PP Trebnje je v noči na četrtek nekdo skozi vrata vlomil v prostore delavnice. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na območju Semiča so neznanci v noči na četrtek pri železniškem prehodu presekali in ukradli okoli 200 metrov napajalnega kabla.

V minuli noči je v Kanižarici nekdo vlomil v poslovne prostore in ukradel okoli 300 evrov. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju Miklarjev (PP Črnomelj) izsledili in prijeli pet državljanov Bangladeša in na območju Spodnjega Starega Grada (PP Krško) državljana Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Na številko 113 prejeli 211 klicev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer od zadnjega poročanja intervenirali v 64 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 211 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 16. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, vlomov in tatvin. Posredovali so, kot omenjeno, tudi zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.