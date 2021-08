Na Dolžu bolj varno po cesti

6.8.2021 | 14:20

Cesta na Dolžu

Župan Gregor Macedoni je danes na Dolžu z Martinom Gosenco, predsednikom uprave izbranega izvajalca del podjetja CGP, d.d. in Martinom Kobetom, predsednikom sveta KS Dolž, podpisal pogodbo za izvedbo 1. faze rekonstrukcije tamkajšnje ceste. (obe fotografiji: MO NM)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je z gradbenim podjetjem CGP danes podpisala pogodbo za prenovo ceste in gradnjo pločnika v podgorjanski vasi Dolž. Gre za preozko in nevarno glavno vaško prometnico, s prenovo katere bodo okrepili prometno varnost in varnost otrok na poti v šolo, je ob podpisu poudaril predsednik krajevne skupnosti Dolž Martin Kobe.

Prenovo bodo izpeljali v dveh korakih. Prvi, letošnji, bo skupaj z davkom stal nekaj manj kot 125.000 evrov, pri čemer bo petino naložbe pokrila krajevna skupnost, preostanek pa občina, je povedal novomeški župan Gregor Macedoni.

Med letošnjimi deli, ki jih bodo po zagotovilu izvajalca začeli v približno desetih dneh in jih končali v treh mesecih, bodo prenovili 80-metrski cestni odsek v smeri Pangrč Grma. Dela bodo obsegala prenovo cestišča z opornimi zidovi, gradnjo pločnika in cestne razsvetljave.

V drugem naložbenem koraku, ki ga načrtujejo prihodnje leto, pa se bodo lotili še prenove preostalega približno 190-metrskega cestnega odseka.

Župan je še napovedal, da naj bi se prihodnje leto lotili tudi delne prenove dolške ceste proti Gabrju. Gre namreč za več kot deset let star in že pripravljen projekt, ki je zaradi neurejenih lastniških zadev zastal. Ker se prenove ceste proti Gabrju ne bodo mogli lotiti v celoti, jo nameravajo izpeljati po delih, je še pojasnil Macedoni.

M. K.

