Krko okrepila Špan in Stipaničev

6.8.2021 | 19:00

Jure Špan

Jakov Stipaničev

Novo mesto - Iz košarkarskega kluba Krka so sporočili, da so se pred naslednjo sezono okrepili še z dvema igralcema. Sodelovanje z Novomeščani sta sklenila branilec Jure Špan in krilni center Jakov Stipaničev.

"Za Juretom Španom je dobra sezona. Svoj klub je pripeljal do finala pokala Spar in na naših medsebojnih tekmah večkrat kazal dobre igre. Verjamem, da je napočil čas, da naredi korak naprej ter zaigra v ligi Aba. V matični klub se vrača Jakov Stipaničev. V Laškem, kamor je bil posojen, je imel na voljo več igralnega časa in je pridobil igralske izkušnje, ki mu bodo prišle prav v letošnji sezoni," je okrepitev oziroma povratnika v moštvo predstavil direktor kluba Jure Balažić.

Jure Špan je začel v Litiji, med letoma 2015 in 2019 je igral v severnoameriški študentski košarkarski ligi NCAA, pred letošnjim prihodom v Novo mesto pa je bil član Šentjurja. V ligi NKBM je v lanski sezoni dosegal po 12,7 točke, 2,9 skoka in 5,1 podaje na tekmo.

Stipaničev pa se vrača v Novo mesto, kjer je igral v vseh mlajših selekcijah. V minuli sezoni je bil posojen v Laško, kjer je v ligi NKBM na tekmo dosegal po osem točk in 3,7 skoka.

M. K.