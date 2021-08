FOTO: Že 10. Dvorski likovni dnevi

Dvor - S sinočnjo razstavo nastalih del, ki je prodajna, so se zaključili letošnji, že 10. Dvorski likovni dnevi, ki jih tradicionalno gosti domačija družine Rezelj. V desetletju je navdih na Dvoru našlo okoli 80 različnih likovnih ustvarjalcev iz Slovenije in tujine, ob jubileju pa so povabili avtorje, ki so bili v preteklih letih pomemben del tega likovnega dogajanja, ki so ga zaznamovali, mu dali posebnosti in ustvarjali njihovo identiteto.

Od ponedeljka do petka je ustvarjalo 12 avtorjev, med njimi prvič tudi kiparja, saj, kot so pojasnili na Rezljevi domačiji, nameravajo v novo desetletje vstopiti z osvežitvami projekta. Dvor namreč želijo obogatiti še s skulpturami in instalacijami, sicer pa umetniki Rezljevim vsako leto podarijo po eno ustvarjeno delo. Ta so razstavljena v Galeriji Dvorskih likovnih dni, ki so jo odprli pred štirimi leti, pa tudi v že omenjeni gostilni Blatnikov hram.

»Tako svaritve živijo svoje poslanstvo tudi po zaključku delovnega srečanja. Predstavljajo možnost spoznavanja likovnega dogajanja na mednarodni sceni, odpirajo pogled v najrazličnejše umetniške prakse in vsebine ter predstavljajo moč in pomen, ki ga imajo Dvorski likovni dnevi za sam kraj in širše,« je poudarila umetnostna zgodovinarka in vrsto let strokovna spremljevalka srečanja Anamarija Stibilj Šajn. Sicer pa so udeležence Dvorskih likovnih dni predstavili tudi v katalogu, ki so ga izdali ob tej priložnosti.

V idiličnem okolju ob Krki so letos ustvarjali slikarji Igor Banfi, Irena Gayatri Horvat, Milena Gregorič, Lojze Kalinšek, Janko Orač, Andreja Srna, Janez Štros, Boris Zaplatil, Veljko Toman in Robert Ograjenšek ter kiparja Pavel Hrovatin in Tomaž Plavec. Kot je dejala Stibilj Šajnova, so Dvorski likovni dnevi za avtorje, ki po večini ustvarjajo v intimi svojega ateljeja, prijetna popestritev in nova, dodatna ustvarjalna spodbuda. Tako kot ponavadi srečanje ni bilo tematsko omejeno.

»Avtorji so se povezali v prijetno skupino, a vsak posameznik je drugačen, saj premore svojo ustvarjalno identiteto. Vsak nagovarja v svojem interpretativnem slogu, ki ga ohranja tudi na ustvarjalnem druženju. Marsikdo pa ga prav tu celo nadgrajuje in mu daje svežih akcentov. Ponovno je njihovim delom dal poseben pečat prostor. Nekateri avtorji so reflektirali atmosfero, drugi so izbrali elemente naravne krajine in urbanega prostora ter na njih gradili svoje kompozicije,« je med drugim ustvarjanje povzela strokovna spremljevalka. Kot že zapisano, letos niso nastajale le slike, ampak sta dva avtorja ustvarjala tudi na področju kiparskega medija - eden v kamnu, drugi pa je v inštalacijo spojil železo in les.

