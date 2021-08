Nogometaši Krke zelenico Portovala zapustili sklonjenih glav

7.8.2021 | 09:45

Novo mesto - Nogometaši Krke, ki so v prvem krogu druge nogometne lige s 4:3 premagali Rudar Velenje, so sinoči na domačem igrišču stadiona Portoval morali premoč priznati kranjskemu Triglavu. Novomeščani so imeli veliko priložnosti, a so zabili le en zadetek, na drugi strani so gostje dvakrat premagali domačega vratarja Ivana Razuma, ki je tokrat dobil prednost pred Denisom Pintolom.

Kranjčani so povedli v 27. minuti, ko je uspešno akcijo z zadetkom kronal Mark Čeh. Krka je po prejetem zadetku še bolj pritisnila na nasprotnikova vrata. Po nerodnem izbijanju žoge iz kazenskega prostora enega od obrambnih igralcev Triglava so domači zahtevali enajstmetrovko, češ da je igral z roko, a sodnikova piščalka je ostala nema. Že čez nekaj minut je bilo znova vroče pred vrati Luke Čadeža, a Novomeščani žoge niso uspeli spraviti čez črto. Ob koncu polčasa je Triglav po hitrem protinapadu skoraj podvojil vodstvo, a je Razum ubranil strel z desne strani Dareta Vrščica, ki je pred to sezono okrepil Kranjčane.

Po premoru so Novomeščani silovito krenili v napad. Kar nekajkrat so si priigrali lepo priložnost za izenačenje, a so gostujoči branilci v zadnjem trenutku postavili nogo, da žoga ni šla v mrežo. V 53. minuti je lepo podajo z desne dobil Matic Marcius, ki pa je bil pri strelu z glavo premalo natančen. Če ne daš dobiš, je nepisano pravilo v športu. Kranjčani so v 56. minuti kaznovali nezbranost domačih obrambnih igralcev. Po prostem strelu Vršiča je najvišje v kazenskem prostoru Krke skočil Veron Šalja, ki je z glavo zadel za 2:0.

Novomeščani v nadaljevanju niso vrgli puške v koruzo, temveč so še bolj usmerili proti vratom nasprotnika. Njihov trud je bil poplačan v 60. minuti, ko je Josip Krznarić znižal zaostanek na 1:2. To jim je dalo še dodaten zalet pred zaključkom srečanja. Petnajst minut ped koncem so si priigrali prosti strel, žoga je zletela mimo živega zidu, a je veselje domačih z izjemno obrambo preprečil vratar Triglava, ki se je izkazal tudi v izdihljajih tekme, ko je bilo znova vroče v kazenskem prostoru gostov. A Krka enostavno žoge ni uspela potisniti v mrežo. Kranjčani so se po tekmi glasno veselili novih treh točk, domači pa so zelenico zapuščali sklonjenih glav.

2. SNL, 2.krog:

Krka : Triglav Kranj 1:2 (0:1)

Strelci: 0:1 Čeh (27.), 0:2 Šalja (56.), 1:2 Krznarić (60.)

- danes:

17.30 Rogaška : Rudar Velenje

17.30 Beltinci Klima Tratnjek : Primorje

17.30 Jadran Dekani : Drava Ptuj

18.30 Gorica – Vitanest Bilje

- nedelja:

17.30 Krško : Fužinar Vzajemci

17.30 Ilirija 1911 : Brežice 1919 Terme Čatež

20.00 Nafta 1903 : Roltek Dob

Lestvica:

1. Triglav Kranj 2 2 0 0 4:2 6

2. Primorje 1 1 0 0 2:0 3

3. Vitanest Bilje 1 1 0 0 1:0 3

4. Krka 2 1 0 1 5:5 3

5. Krško 1 0 1 0 2:2 1

6. Nafta 1903 1 0 1 0 2:2 1

7. Brežice 1919 Terme Čatež 1 0 1 0 1:1 1

8. Jadran Dekani 1 0 1 0 1:1 1

9. Fužinar Vzajemci 1 0 1 0 1:1 1

10. Beltinci Klima Tratnjek 1 0 1 0 1:1 1

11. Drava Ptuj 1 0 1 0 1:1 1

12. Roltek Dob 1 0 1 0 1:1 1

13. Rudar Velenje 1 0 0 1 3:4 0

14. Gorica 1 0 0 1 1:2 0

15. Ilirija 1911 1 0 0 1 0:1 0

16. Rogaška 1 0 0 1 0:2 0

R. N.

Galerija