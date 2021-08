V Hudejah gorel kozolec; reševali mačka iz jaška

7.8.2021 | 08:30

Sinoči ob 20.35 se je na avtocesti Ljubljana – Obrežje med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju prevrnil voznik s kombiniranim vozilom. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator, do prihoda reševalcev nudili prvo pomoč eni poškodovani osebi, razsvetljevali kraj dogodka, prevrnjeno vozilo postavili na kolesa ter pomagali vlečni službi pri nalaganju poškodovanega vozila ter z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so oskrbeli eno poškodovano osebo in jo odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Za ureditev prometne signalizacije na kraju dogodka in čiščenje cestišča so poskrbeli dežurni delavci DARS-a.

Gorel kozolec

Minulo noč ob 2.49 je v naselju Hudeje, občina Trebnje, gorel kozolec. Gasilci PGD Trebnje so pogasili požar na objektu velikosti 8 x 6 metrov. Domačini so še pred prihodom gasilcev rešili kmetijske stroje. V požaru je bil uničen zložen les in poškodovan del ostrešja ter en kmetijski stroj. Vzrok požara bodo ugotavljale pristojne službe.

Reševali mačka iz jaška

Ob 17.58 so na Cesti na grad v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom rešili mačka iz prezračevalnega jaška.

Vetrolom

Ob 18.34 se je na lokalno cesto v Brestanici podrlo drevo. Posredoval je dežurni delavec komunalnega podjetja, ki je drevo razžagal in odstranil.

