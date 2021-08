Petkovi koronapodatki: znova beležimo poslabšanje; 133 okužb, regija 13

7.8.2021 | 12:20

Epidemiološke razmere še naprej slabšajo. V Sloveniji so včeraj opravili 1575 PCR-testiranj in potrdili 133 novih primerov okužbe s sars-cov-2. Delež pozitivnih je bil 8,4-odstoten. Za primerjavo: pretekli petek so pristojni po 1673 opravljenih PCR testih potrdili 135 novih okužb s sars-cov-2. Delež pozitivnih testov je tako bil 8,1-odstoten. Znova smo torej zabeležili poslabšanje.

14-dnevna pojavnost na 100 tisoč prebivalcev se je povišala na 67,2.

V slovenskih bolnišnicah je danes hospitaliziranih 32 bolnikov, od tega osem na oddelku intenzivne nege.

V petek je umrl en covidni bolnik.

Iz podatkov Sledilnika za covid-19 je razvidno, da je bilo doslej sicer še polno cepljenih 830.823 oseb oziroma 39,4 odstotka prebivalstva.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Trebnje 6, Žužemberk 3, Novo mesto 1

Posavje - Sevnica, Krško in Kostanjevica na Krki 1

M. K.