Gasilci, policisti in reševalci v bloku do poškodovanega; gneča na mejnih prehodih ne pojenja

7.8.2021 | 18:15

Pogled na cesto skozi Metliko v poletnih vikendih ... (foto: arhiv; M. R.)

Danes ob 9.03 so na Ragovski ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu. Reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe, ki so jo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Granata v gozdu

Včeraj ob 15.33 so v Rumanji vasi, občina Straža, v gozdu našli topovsko granato. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi dolenjske regije sta nevarno najdbo, topovsko granato italijanske izdelave iz druge svetovne vojne, varno odstranila in do uničenja odpeljala v skladišče.

Gneča na mejnih prehodih s Hrvaško ne pojenja, dolg zastoj tudi na Karavankah

Na mejnih prehodih s Hrvaško so še vedno daljše čakalne dobe. Najbolj sta obremenjena mejna prehoda Jelšane in Vinica, kjer morajo vozniki za izstop iz države čakati po tri ure, za vstop v državo pa v Vinici dve uri, na Jelšanah med eno in dvema urama. Daljši zastoj vztraja tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Na mejnem prehodu Dragonja je čakalna doba za izstop iz države med eno in dvema urama, manj gneče je pri vstopu v državo, kjer morajo vozniki čakati pol ure. Na Gruškovju je za izstop treba čakati do ene ure, več kot dve uri pa je čakalna doba za vstop v državo, poroča prometno-informacijski center.

Na mejnem prehodu Krasinec je čakalna doba za izstop iz države uro in pol, približno pol ure za vstop. V Metliki - most čez Kolpo je za izstop treba čakati uro in pol, za vstop v državo pa eno uro. Na Obrežju je polurna čakalna doba za izstop iz države, za vstop pa med eno in dvema urama.

Na mejnem prehodu Kočevje - Petrina morajo vozniki za izstop iz države čakati dve uri, za vstop eno uro. Uro in pol je čakalna doba za izstop iz države na mejnem prehodu Sečovlje, pol ure za vstop. Na prehodu Starod- Kozina je za izstop iz države treba čakati med eno in dvema urama, za vstop pa do ene ure.

Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg sedem kilometrov. Prometno-informacijski center proti Kranjski Gori priporoča izvoz Jesenice vzhod/Lipce. Zaradi varnosti je zaprt uvoz Lipce proti predoru. Za pot proti Avstriji lahko vozniki izberejo tudi prelaza Korensko Sedlo ali Ljubelj, možen je tudi prehod čez Šentilj.

Proti Sloveniji je kolona vozil pred predorom Karavanke dolga dva kilometra, predor v tej smeri občasno zapirajo.

M. K.