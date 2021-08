Pri Gabrju pogorel avto

8.8.2021 | 08:30

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 17.59 je v bližini naselja Gabrje v občini Novo mesto gorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Gabrje so pogasili požar, pomagali vlečni službi in očistili cestišče. Vozilo je uničeno.

Ob 1.41 je v Sokolski ulici, občina Ivančna Gorica, gorela vsebina komunalnega zabojnika. Požar je pričel gasiti mimoidoči prostovoljni gasilec, dokončno pa so ga pogasili gasili PGD Ivančna Gorica.

Ob 15.31 so v Dolenji vasi pri Ribnici goreli bali sena in grm. Požar so pogasili gasilci PGD Dolenja vas.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz IMV Mirna mizarska.

M. K.