Mejni prehodi? Nič novega, kolone so

8.8.2021 | 09:35

MP Obrežje (arhiv DL)

Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško so tudi danes nekoliko podaljšane čakalne dobe. Vozniki najdlje, do dve uri, trenutno čakajo na prehodih Obrežje in Gruškovje za vstop ter na Jelšanah za izstop iz države. Po prometni nesreči je zastoj na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani.

Kot kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste, je čakalna doba na mejnih prehodih Sečovlje, Dobovec, Dragonja, Starod, Metlika, Obrežje in Gruškovje.

Na prehodu Obrežje vozniki osebnih vozil za vstop v državo čakajo od ene do dveh ur, avtobusi pa dve uri. Na tem prehodu je čakalna doba za izstop iz države do 30 minut.

Na prehodu Gruškovje osebna vozila za vstop čakajo od ene do dveh ur, za izstop pa eno uro. Kolona vozil pred prehodom je trenutno dolga 1,5 kilometra. Na prehodu Jelšane je treba za vstop čakati do 30 minut, za izstop pa od ene do dveh ur, na prehodu Dragonja za vstop do 30 minut in za izstop do ene ure, na prehodu Sečovlje pa za izstop do ene ure.

Pred predorom Karavanke je zastoj proti Avstriji trenutno približno 800 metrov, na avstrijski strani proti Sloveniji pa okoli en kilometer. Predor zaradi varnosti v smeri proti Sloveniji občasno zapirajo.

Na primorski avtocesti je pred Brezovico proti Ljubljani nekaj pred 6. uro prišlo do prometne nesreče, in sicer se je osebno vozilo zaletelo v zadnji del prikolice tovornega vozila. Ena oseba se je lažje poškodovala, je objavila uprava za zaščito in reševanje. Posledice prometne nesreče so po podatkih prometnoinformacijskega centra sedaj odstranjene, ostaja pa še zastoj, ki je trenutno dolg en kilometer.

M. K.