PGD Trebanjski Vrh - Obrisi novega doma že vidni

8.8.2021 | 17:00

Nov gasilski dom gradijo poleg starega, ki ga nameravajo kasneje porušiti. (foto. R. N.)

Trebanjski Vrh - Stari dom premajhen za današnje potrebe gasilcev – Načrtujejo, da bo nov gasilski dom pod streho do konca leta – Pri enostavnih delih pomagajo tudi gasilci sami

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Trebanjski Vrh, ki je lani praznovalo 65-letnico delovanja, gradi nov gasilski dom. Želja po njem je tlela že nekaj časa, proti koncu lanskega leta pa so jo začeli uresničevati.

Njegovi obrisi so že dobro vidni. Upajo, da bo do konca leta pod streho. Za nov dom so se odločili, ker je ta, ki ga imajo zdaj, premajhen za njihove potrebe. Ko so pred štirimi leti dobili gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25, zanj niso imeli dovolj velike garaže, v njej je prostor le za manjše gasilsko vozilo GVGP-1 Toyota Hilux. Tudi oprema, ki jo na intervencijah uporabljajo gasilci, ni shranjena na enem, ampak v več prostorih.

Nov dom, ki ga gradijo poleg starega, bo precej večji. Spodaj bo garaža za obe gasilski vozili društva in vso potrebno intervencijsko opremo. Predvideni so tudi kurilnica s toplotno črpalko, orodjarna, manjša operativna soba, kuhinja in še dve stranišči, v zgornjem nadstropju pa bosta velika sejna soba in zgodovinski kotiček, kjer bo na ogled postavljena prva konjska črpalka društva in drugi zanimivi predmeti.

Stari dom bodo porušili in tako dobili prostor za morebitne veselice in druge dogodke.

Rok Nose