FOTO: Pri Hudem potniški vlak trčil v avto - dva ranjena

8.8.2021 | 18:20

V trku na železniškem prehodu pri Hudem sta bila v avtu dva poškodovana (foto: Policijske kontrole DOLENJSKA FB)

Danes dopoldne ob 11.00 sta na železniškem prehodu pri naselju Hudo v Novem mestu trčila potniški vlak in osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so zavarovali mesto dogodka, pomagali pri oskrbi in prenosu ponesrečenih do reševalnega vozila, odklopili akumulator na osebnem vozilu ter trem potnikom omogočili izstop iz vlaka. V nesreči sta se poškodovali dve osebi v osebnem vozilu, ki so ju reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

S traktorjem in prikolico zdrsnil v kurišče

Ob 12.02 je v bližini naselja Cerovec pri Črešnjevcu, občina Semič, krajan s traktorjem in prikolico zdrsnil v kurišče odpadnega ostrešja. Pri tem so zagorele pnevmatike in prikolica. Še pred prihodom gasilcev so krajani odklopili traktor in iz ognja izvleki gorečo prikolico ter pričeli z gašenjem. Gasilci PGD Semič, Črešnjevec in Krvavčji Vrh so požar dokončno pogasili. Večje škode ni bilo.

Gorel kup suhe trave

Ob 14.06 je ob cesti pri naselju Dolenje Kamenje, občina Novo mesto, gorel kup suhe trave. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini okoli deset kvadratnih metrov pogasili.

M. K.