Popolna zapora Rozmanove ulice

9.8.2021 | 14:40

Foto: MO NM

Novo mesto - V torek, 10. avgusta, bo na novomeški Rozmanovi ulici med odcepom za Novi trg in križiščem z Vrhovčevo vzpostavljena popolna zapora. Kot je Mestna občina Novo mesto že obveščala, gre za nadaljevanje prenove mestnega jedra, ki na delu Rozmanove in na Kastelčevi ulici poteka v treh fazah.

Zapora Rozmanove je predvidena do 30. avgusta, nato pa bo od 31. avgusta do 27. septembra, ko je predviden zaključek del na tem območju, promet po Rozmanovi potekal izmenično enosmerno.

V času zapore bo dostop za stanovalce, dostavo in gradbišče urejen prek Kapiteljske ulice in Florjanovega trga, izvoz za stanovalce in dostavo pa bo iz smeri Glavnega trga potekal po prenovljenem delu Rozmanove do knjižnice, po Vrhovčevi, Kratki ulici in ulici K Sodišču.

Hkrati ob prenovi Rozmanove poteka tudi prenova Kastelčeve ulice, ki ostaja zaprta za promet do zaključka del.

M. K.