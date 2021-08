Gorel kup gradbenih odpadkov

9.8.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 22.52 je v gozdu ob ulici Mestne njive v Novem mestu gorel kup gradbenih odpadkov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar pogasili.

Ne bo vode

Kostak Krško sporoča, da bo danes do predvidoma 12.00. ure prekinjena oskrba s pitno vodo na Gori zaradi okvare na vodovodnem sistemu.

Zaradi zapiranja vodovodnega sistema in nihanja tlakov v cevovodu se lahko pojavi bela obarvanost pitne vode, ki je posledica raztopljenega zraka v vodi. Pojavi se lahko tudi obarvanost oziroma motnost vode. Priporočajo, da v obeh primerih odstranite mrežice na pipi in vodo dobro iztočite.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 8:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. POLJE,

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA,

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDI VRH PRI ČRMOŠNJICAH, TP ŠENTJOŠT.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER 2,

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVIČI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRINOVEC,

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG PRI ŠKOCJANU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.