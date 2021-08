Cesta skozi Dvor - Dela zamujajo

9.8.2021 | 09:30

Dvor - Obnova drugega dela državne ceste skozi Dvor bo trajala nekoliko dlje, kot so sprva načrtovali. Dela na 500-metrskem odseku od Pekarne Dvor do krajevne table za Gostilno Štupar naj bi bila končana do konca julija, a so, kot je pojasnil direktor žužemberške občinske uprave Tomaž Hrastar, rok podaljšali do 28. avgusta, in sicer predvsem zaradi sestave terena in manjših dodatnih del, ki sodijo k rekonstrukciji in so nastala ob izvajanju. »Župan Jože Papež se trudi, da so dela in cena v skladu s projektom, je pa glede na različne okoliščine temu zelo težko slediti. Vsekakor trenutno o končni ceni projekta še ne moremo govoriti,« je dodal.

Vrednost prenove dotrajanega odseka je bila ob začetku del ocenjena na 685.000 evrov, pri čemer je delež občine znašal 205.000 evrov.

Prispevek je objavljen v aktualni tiskani številki Dolenjskega lista.

M. Ž., foto: R. N.