Nova najemna stanovanja v Kočevju, prijave do konca meseca

9.8.2021 | 11:00

Foto: Občina Kočevje

Kočevje - Stanovanjski sklad RS je v Kočevju julija prevzel 76 javnih najemnih stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti. Stanovanja so v dveh stanovanjskih blokih, imenovanih "Kočevska rezidenca A in B". Imajo atrije ali balkone, vsem pa pripada shramba in vsaj eno parkirno mesto oz. garaža.

Stanovanja so velika od 37,70 m2 do 88,80 m2, mesečna najemnina pa znaša od 277 do 606 evrov.

V bližini se nahaja vsa potrebna infrastruktura, kot so osnovna šola, vrtec, lekarna, trgovine itd. Objekt je uvrščen v energetski razred B1, sporočajo iz občine.

Stanovanjski sklad je stanovanja ponudil v stroškovni najem, in sicer na podlagi Javnega razpisa, ki je objavljen na povezavi http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/.

Prijave zainteresiranih sprejemajo do vključno 25. avgusta.

M. K.