Vlak trčil v avto - na prehodu obstal zaradi okvare?

9.8.2021 | 13:50

Že včeraj smo objavili fotografijo po trčenju vlaka in avta pri Hudem. (foto: Policijske kontrole DOLENJSKA FB)

Včeraj ob 11. uri so bili policisti obveščeni o nesreči na nezavarovanem prehodu čez železniško progo pri naselju Hudo, kjer je potniški vlak trčil v osebni avtomobil. Po prvih ugotovitvah je 53-letni voznik z avtom, domnevno zaradi okvare, obstal na prehodu v trenutku, ko je pripeljal vlak. Huje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Potnik v osebnem avtomobilu ni bil poškodovan (čeprav so včerajšnja poročila govorila o dveh poškodovanih), prav tako ni bil poškodovan nihče izmed potnikov na vlaku. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Pešec lažje poškodovan

Policisti PP Novo mesto so bili v petek okoli 11.30 obveščeni o prometni nesreči na Ljubljanski cesti v Novem mestu, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila zbil pešca. Opravili so ogled in ugotovili, da je 33-letni voznik osebnega avtomobila pri vožnji vzvratno trčil v 78-letnega pešca, ki je prečkal cesto izven prehoda za pešce. Lažje poškodovanega pešca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov bodo policisti obema udeležencema nesreče izdali plačilni nalog.

Povzročitelja nesreč pijana

V soboto nekaj pred 20. uro se je na cesti Novo mesto - Metlika pri Gornji Težki Vodi zgodila prometna nesreča - 34-letni voznik osebnega avtomobila je peljal iz smeri Metlike proti Novemu mestu, zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 30-letni voznik. Poškodovan ni bil nihče, policisti pa so ugotovili, da je imel povzročitelj nesreče v litru izdihanega zraka 0,95 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijan po klancu navzdol namesto navzgor in v hišo

O prometni nesreči na Kolodvorski ulici v Črnomlju so bili policisti obveščeni v petek ob 15.00 uri. Tam je 73-letni voznik osebnega avtomobila med vožnjo po klancu navzgor izgubil oblast nad vozilom, zapeljal vzvratno in trčil v nadstrešek in vrata stanovanjske hiše. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,32 miligrama alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Po avtocesti z 1,4 promila alkohola

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa na avtocesti na območju Zalok obravnavali voznika osebnega avtomobila s Kosova in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 35-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligrama alkohola, so odvzeli prostost, ga pridržali in privedli v takojšnji postopek pred pristojno sodišče.

Pijan vijugal po cesti

V soboto nekaj pred 13. uro je policiste občan obvestil o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na območju Dolenjskih Toplic z vozilom vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti PP Dolenjske Toplice so voznika izsledili, ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 63-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,77 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli vlomilca

Policisti PP Trebnje so bili minulo noč obveščeni, da je neznanec na območju Trebnjega vlomil v gostinski lokal. 43-letnega storilca so prijeli v neposredni bližini. Ugotovili so, da je skozi vrata terase vlomil v objekt in odnesel več predmetov. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo.

Vlomi in tatvine

V naselju Črnc na območju Brežic je med 5.8. in 6. 8. nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel denar in zlat nakit.

V Dobravi ob Krki je v petek popoldne neznanec vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel zračno puško, daljnogled in živila. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 300 evrov.

Med 6. 8. in 7. 8. je v Ševnici na območju Mirne nekdo skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel zlat nakit ter več kosov oblačil. Škode je za okoli 1000 evrov.

Na Ratežu pa je včeraj neznanec iz odprte garaže stanovanjske hiše izmaknil motorno žago.

Prijeli tihotapca in nezakonite migrante

V soboto okoli 8.30 je občan policiste obvestil o sumljivem kombiju italijanskih registrkih oznak, v katerega je na območju Velikih Brusnic vstopilo več tujcev. Na teren je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj in policisti so v Šentpetru kombi izsledili in ustavili. V njem je 38-letni državljan Ukrajine prevažal devet državljanov Bangladeša in dva državljana Pakistana. Ukrajincu so odvzeli prostost, ga pridržali in zasegli kombi. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Še veliko drugih ilegalcev ...

Policisti so na območju Vinice (PP Črnomelj) izsledili in prijeli sedem državljanov Afganistana, na območju Učakovcev (PP Črnomelj) državljana Afganistana, na območju Tanče Gore (PP Črnomelj) državljana Afganistana in državljana Irana, v Prilipah (PP Brežice) pet državljanov Egipta in državljana Irana, v Brežicah štiri državljane Irana, v Podgračenem (PP Brežice) državljana Sirije, v Rigoncah (PP Brežice) državljana Indije, v Krškem deset državljanov Afganistana, v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah državljana Iraka in v Gabrju (PP Novo mesto) državljana Maroka. Policijski postopki še niso zaključeni.

M. K.