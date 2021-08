Jazzinty in SGSM letos malo manj mednarodna

9.8.2021 | 17:40

Festivala Sem glasba, sem mesto in Jazzinty so predstavili Liljana Jantol Weber, Tomaž Burkat in Domen Bohte, uvodni nagovor pa sta imela direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac in koordinator za kulturo Matevž Novak. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Po enoletnem premoru zaradi epidemije se v Novo mesto skupaj z glasbenimi delavnicami vračata oba tradicionalna novomeška mednarodna glasbena festivala, ki ju organizira Zavod Novo mesto, Sem glasba, sem mesto (SGSM) in Jazzinty. Za razliko od minulih let bosta tokrat nekoliko manj mednarodno obarvana.

Jazzinty

Za pripravo 21. mednarodne delavnice in festivala Jazzinty v Zavodu Novo mesto niso imeli prav veliko časa, saj se dolgo časa ni vedelo, kako bo z omejitvenimi ukrepi. »Organizirali smo se sicer pozno, a hitro. V šestih festivalskih večerih bomo pripravili deset koncertov, osredotočili pa smo se na mlade slovenske izvajalce in mentorje, tujca sta le avstrijski kitarist Wolfgang Muthspiel, ki bo v Novem mestu gostoval v okviru programa Umetnik v rezidenci in bo poleg ponedeljkovega koncerta imel tu tudi delavnico, in srbski pianist Vasil Hadžimanov. Letos smo se povezali z Univerzo za glasbo in uprizoritvene umetnosti iz Gradca in Jazz Campusom iz Basla. S tem oni dobijo stike s potencialnimi študenti, mi pa določene evropske in svetovne povezave ter dostop do njihovih mentorskih in študentskih virov,« je na današnji novinarski konferenci povedal umetniški vodja Jazzintyja Domen Bohte.

Letošnja tema Jazzintyja je vokalni jazz, tako med mentorji kot tudi med nastopajočimi pa tokrat prevladujejo mladi, mnogi med njimi so bili pred tem na Jazzintyju tudi udeleženci. Prvič se je zgodilo, da bo med udeleženci tudi otrok enega od nekdanjih udeležencev. Letos bo udeležencev jazzovskih delavnic petdeset iz desetih držav. Letošnji mentorji bodo Zvezdana Novaković (vokal), Tomaž Gajšt (trobenta), Boštjan Simon (saksofon), Vasil Hadžimanov (klavir), Samo Šalamon (kitara), Robert Jukič (električni bas in kontrabas), Kristijan Krajnčan (bobni), Dre A. Hočevar (uvod v kompozicijo) in Ana Čop (spoznavanje jazza).

Sem glasba, sem mesto

Na šesti mednarodni festival Sem glasba, sem mesto, ki se bo na različnih prizoriščih v Novem mestu odvijal od 6. do 10. septembra, so prireditelji povabili predvsem slovenske izvajalce in tujce, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo kljub epidemiološkim ukrepom lahko prišli v Slovenijo in tu nastopili. Letošnji festival je posvečen španski glasbi in še posebej flamenku ter na ta način tesno povezan s plesom. Tako sta na sporedu tudi dva plesna koncerta, nastopili pa bosta mladi slovenski plesalki Urška Centa in Anja Mejač, pripravili bodo tudi plesni delavnici, ki ju bosta vodila španski koreograf Alejandro Granados in Urška Centa.

»Festival Sem glasba, sem mesto bomo pripravili na različnih prizoriščih. Začelo se bo v dvorani Zavoda Friderika Ireneja Barage v Šmihelu, kjer bo nastopila skupina strunskih glasbil LIBERtrio, v Kulturnem centru Janeza Trdine bo koncert skupine bosanskega kitarista Mirze Redžepagića s plesalko Urško Centa, v Mordaxovi kapeli na Grmu se bo občinstvu s svojimi najlepšimi koncertnimi dodatki predstavila harfistka Mojca Zlobko Vajgl … Zaradi epidemije smo festival iz maja prestavili na september in se odpovedali mednarodnemu pevskemu tekmovanju v operi in samospevu,« je program predstavila programska vodja Liljana Jantol Weber.

Festival Sem glasba, sem mesto se bo zaključil s 6. Nočjo slovenskih skladateljev, v kateri pod patronatom Društva slovenskih skladateljev različni izvajalci v atriju Gostišča na trgu predstavijo novitete slovenskih avtorjev od klasične do modernistične in eksperimentalne glasbe. »Tokratni program je namenjen solističnim inštrumentom. Deset novih skladb slovenskih avtorjev bodo predstavili Nina Tafi z angleškim rogom, Bratko Krivokapič, ki bo igral na tenorski helikon, ki ga je prav zanj izumil njegov oče skladatelj in tubist Igor Krivokapič, in Simon Klavžar z marimbo in vibrafonom,« je povedal predstavnik Društva slovenskih skladateljev Tomaž Burkat, ki je tudi prispeval eno izmed skladb.

I. Vidmar

