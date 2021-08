Kako deluje brisalec za avto in kdaj ga je potrebno zamenjati?

Brisalec vetrobranskega stekla je pripomoček, ki se uporablja za takojšnje odstranjevanje tekočine, umazanije in drugih nečistoč s površine vetrobranskega stekla. Njegova glavna funkcija je, da zagotavlja dobro vidljivost na cesti, ne glede na vremenske razmere. Skoraj vsa motorna vozila so opremljena z enim ali več takimi brisalci, kar je tudi zakonsko določeno.

Brisalec običajno sestoji iz gibljive kovinske roke: En konec je vrtljiv, na drugem koncu pa je pritrjeno dolgo gumijasto rezilo. Ročko poganja motor, ki je pogosto električni, moč pa dobiva preko releja – ta ob nastavitvi načina delovanja aktivira zahtevan program, zaradi česar mehanizem začne delovati z določeno hitrostjo. Pri novejših vozilih je hitrost običajno nastavljiva z več stalnimi hitrostmi in z eno ali več periodičnimi nastavitvami. Sinhrono gibanje brisalcev zagotavljajo povezani nasprotni konci ročic. Večina osebnih avtomobilov uporablja dve sinhronizirani ročici radialnega tipa. Ko se rezilo premika po steklu, s površine potiska vodo in ostale nečistoče, ki ovirajo vidljivost.

V nekaterih vozilih je na voljo tudi sistem za pranje vetrobranskega stekla, ki izboljša in razširi delovanje brisalcev v suhih ali poledenelih vremenskih razmerah. Ta sistem z več dobro nameščenimi šobami razpršuje vodo ali tekočino za pranje stekel proti zmrzovanju na vetrobransko steklo. Pomaga odstranjevati umazanijo ali prah z vetrobranskega stekla, v kolikor se uporablja skupaj z metlicami brisalcev. Tekočina za pranje stekel proti zmrzovanju (antifriz) lahko pomaga brisalcem pri odstranjevanju snega ali ledu.

Vozniki se pogosto srečujejo z napakami oz. okvarami brisalcev. Najpogostejše so:

- brisalci se ne odzivajo na aktivacijo;

- brisalci se odzivajo na aktivacijo, a se ne premikajo;

- brisalci ne delujejo v vseh načinih delovanja;

- brisalci se samodejno aktivirajo ali pa se ne deaktivirajo;

- brisalci se premikajo počasi in zato ne čistijo več učinkovito.

V teh primerih je treba okvarjene komponente brisalcev zamenjati, kar navadno opravi izkušen strokovnjak. Izjema so rezila brisalca, ki so potrošni material. Zamenja se jih med rutinskim vzdrževanjem, za kar ni potrebna pomoč strokovnjaka. Menjava je potrebna tudi, če brisalci puščajo črte, naredijo meglico ali škripajo. Priporočen interval menjave je eno leto.

Postopek menjave metlic brisalcev je načeloma sledeč:

- postavite brisalce v položaj za servis (navpična lega);

- ročice brisalca potegntie stran od steklene površine, dokler se ne ustavi.

- glede na vrsto pritrdilnega elementa nato storite naslednje: Stisnite sponko / premaknite sponko / Obrnite metlico brisalca za 90 stopinj;

- odstranite metlico iz ročice brisalca;

- namestite novo metlico brisalcev in se prepričajte, da je pritrdilni element varno pritrjen;

- spustite roko brisalca nazaj na steklo.

Dobra vidljivost je v vsakem trenutku ključna za varno vožnjo. Umazano vetrobransko steklo je za voznika in druge soudeležence v prometu lahko zelo nevarno, zato mora vsak voznik poskrbeti, da je le-to vedno čisto in da so brisalci v brezhibnem tehničnem stanju.

