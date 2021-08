Pri delu v vinogradu si je poškodoval nogo

10.8.2021 | 07:00

Včeraj ob 12.16 si je v naselju Kostanjek, občina Krško, pri delu v vinogradu občan poškodoval nogo. Gasilci PGE Krško so nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanega do reševalnega vozila. Reševalci NMP Krško so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Olje na cesti

Ob 6.30 je na relaciji Boštanj – Jelovec v občini Sevnica, voznik z kombiniranim vozilom povozil večji kamen in prebil karter, iz katerega je izteklo motorno olje. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili baterijo na kombiniranem vozilu, izteklo olje na dolžini 1.500 metrov posuli z vpojnimi sredstvi in počistili cestišče.

Vonj po smodniku

Ob 21.38 je bilo na Gubčevi ulici v Brežicah, zaznati močan vonj po smodniku. Gasilci PGD Brežice in PGE Krško so na kraju pregledali ulico in ugotovili, da so bila uporabljena pirotehnična sredstva.

Do obolelega

Ob 18.34 so v naselju Mali Log v občini Loški Potok gasilci PGD Mali Log odprli vrata stanovanjske hiše, v kateri se je nahajala obolela oseba.

Ob 23.32 je v naselju Gorenje Skopice, občina Brežice, gorel kup lesenega odpada. Gasilci PGD Skopice in Krška vas so požar v velikosti okoli petnajst kubičnih metrov pogasili in preventivno pregledali okolico.

Ob 21.54 sta v naselju Trata v občini Kočevje gorela manjša kupa odpadnih avtomobilskih delov, plastike in ostalih odpadkov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ na izvodu Partizanska pot 9;

- od 10:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI DOBLIČAH na izvodu Vikendi.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLODVOR METLIKA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAZNIK;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMOVLJE1, TP ZAVINEK, TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Zdol z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Pečice, nizkonapetostno omrežje – Pečice predvidoma med 8:30 in 13:00 uro; na področju Senovega z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Senovo šola bo prekinjena dobava predvidoma med 19:30 in 21:00 uro; na področju Sevnice z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Dedna gora, nizkonapetostno omrežje – Dedna gora, bo dobava prekinjena predvidoma med 8:00 in 11:00 uro; na področju Brežic z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Gornji Obrež, nizkonapetostno omrežje – proti progi smer Krško, pa bo dobava z električno energijo prekinjena predvidoma med 8:30 in 12:00 uro.

