V Športnem centru Ribnica sodobna razsvetljava za 30-odstotni prihranek

10.8.2021 | 08:30

Potek del in končni izdelek zaključene investicije si je v dvorani ŠCR ogledal tudi župan Samo Pogorelc.

Ribnica - V Športnem centru Ribnica so konec julija končali posodobitev razsvetljave, ki so jo izpeljali z nepovratno denarno pomočjo Eko sklada. Naložba je stala nekaj manj kot 90.000 evrov, Eko sklad je zanjo prispeval nekaj manj kot 18.000 evrov, so navedli v kabinetu ribniškega župana.

Z novo razsvetljavo LED, s katero so zamenjali stare reflektorje, bodo prihranili približno 30 odstotkov električne energije.

Z navedenim prihrankom naj bi v dobrih štirih letih povrnili celotno naložbeno vrednost, so sporočili iz ribniške občine.

M. K.

foto: Občina Ribnica

