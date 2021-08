Delna zapora Tabletke; dela tudi na Ločenskem mostu

Novo mesto - Na novomeški Andrijaničevi cesti oz. vzhodni mestni vpadnici, kjer so spomladi razširili krožišče Tabletka, bodo v sredo in četrtek potekala manjša zaključna dela. Izvajalec bo ob tem vzpostavil delno zaporo krožišča in za promet zaprl notranji vozni pas. Promet bo možen le po desnem zunanjem voznem pasu, so opozorili na novomeški občini.

Po podatkih Mestne občine Novo mesto bodo vozniki iz smeri avtocestnega priključka Novo mesto-vzhod, namenjeni proti Ločni, po desnem zunanjem voznem pasu preusmerjeni na obvoz preko krožišča Situla v Bršljinu, od koder se bodo vrnili v krožišče Tabletka in pot po desnem zunanjem voznem pasu nadaljevali proti Ločni.

Vozniki iz smeri Ločne, namenjeni v Bršljin, pa bodo po desnem zunanjem voznem pasu preusmerjeni proti krožišču pri avtocestnem priključku Novo mesto-vzhod, od koder se bodo vrnili v krožišče Tabletka in po desnem zunanjem voznem pasu nadaljevali proti Bršljinu.

Dela tudi na Ločenskem mostu

Vozniki naj bodo sicer pozorni tudi na prenovo oz. v začetku meseca začeto asfaltno preplastitev nižje ležečega Ločenskega mosta prek Krke, ki bo potekala do nedelje, 15. avgusta, so dodali.

Na mostu so vzpostavili delno zaporo in promet semaforsko uredili izmenično enosmerno. Zaradi varnosti pri usmerjanju prometa pa je v križišču Ločna pred omenjenim mostom zaprta tudi Šmarješka cesta, so še opozorili na novomeški občini.

Za projekt širitve, s katerim so okrepili pretočnost krožišča Tabletka, sicer potrebno tudi ob načrtovani gradnji prvega dela južnega kraka ceste tretje razvojne osi, bodo odšteli približno 1,4 milijona evrov.

Po podatkih Mestne občine Novo mesto bo glavnino zneska poravnala Direkcija RS za infrastrukturo, kot soinvestitorka bo novomeška občina zanj prispevala nekaj manj kot 330.000 evrov.

