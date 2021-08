Energetska sanacija - Dela kmalu pri koncu

10.8.2021 | 09:25

Vrtec pri podružnični šoli na Bučki bo izboljšan. (foto: L. M.)

Bučka - Na Bučki poteka energetska prenova vrtca – Prevelika vlaga, slaba izolacija, prezračevanje – 120.000 evrov

Na Bučki so si vedno prizadevali, da dobijo in ohranijo svoj vrtec, saj je to za majhen kraj izrednega pomena. Zato so v teh dneh veseli, da poteka energetska sanacija stavbe.

Vrtec na Bučki sicer deluje že dvajset let, od 2001, ko se je vse začelo v prostorih podružnične šole. V svojem objektu prav zraven šole pa je vrtec »doma« od leta 2014, ko je občina za predšolsko varstvo odkupila sosednjo hišo. Vsako leto je vpisanih od 30 do 40 otrok.

Stavba vrtca je bila grajena za individualno bivanje, zato se ob večjem številu oseb v objektu srečujejo s kar nekaj težavami: preveliko vlažnostjo v prostorih, slabo izoliranostjo objekta ter nezmožnostjo stalnega prezračevanja. Težave so reševali lokalno z razvlažilniki in lokacijskimi zračniki. A boljša bo celovitejša rešitev, ki se obeta zdaj z energetsko sanacijo.

Naložba je kar zajetna in bo stala okrog 120.000 evrov.

L. Markelj