Cerkev sv. Petra jeseni z novo podobo

10.8.2021 | 10:50

Črnomelj - To poletje je v polnem teku obnova župnijske cerkve sv. Petra v Črnomlju, denar za obnovo pa bo prispevalo tudi Ministrstvo za kulturo, saj je bila Župnija Črnomelj - Dragatuš uspešna na razpisu. Narejene so bile geološko-tehnične preiskave tal, trenutno potekajo statična sanacija in sanacija kapilarne vlage ter restavriranje šestih vitrajev. V zaključni fazi sledita še sanacija vseh razpok in nova fasada.

»Z ureditvijo zunanjosti župnijske cerkve se zaključuje tudi njena celovita prenova, ob tem Črnomelj ob skrbni prenovi starega mestnega jedra s turističnimi projekti in prebujanjem življenja pridobiva imenitno lokacijo za kulturne in družabne dogodke,« sporočajo z Občine Črnomelj.

Dela bodo končana do sredine oktobra. Stroški celotne obnove znašajo 245.000 evrov. Ministrstvo za kulturo bo prispevalo 85.000 evrov, Občina Črnomelj pa 65.000 evrov. Preostala sredstva bo zagotovila župnija.

(Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.)

S. G.; foto: Občina Črnomelj