Mopedist padel, ko so mu pomagali, pa jim je grozil

10.8.2021 | 12:50

Po padcu je (spet) grozil policistom in zdravstvenemu osebju, morali so ga vkleniti. (simbolna slika; Bobo)

Davi nekaj po 5. uri se je prometna nesreča zgodila pri Stari Lipi. Policisti PP Črnomelj so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je 22-letni voznik osebnega avtomobila prehiteval tovorno vozilo v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 31-letna voznica osebnega avtomobila. 22-letni voznik naj bi se poskušal izogniti trčenju, vendar je trčil v zadnji del tovornega vozila in prednji del avtomobila 31-letne voznice. Lažje poškodovano voznico in otroka iz njenega vozila so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Pridržali moškega, ki je povzročil prometno nesrečo, kršil javni red in grozil

Policisti PP Metlika so bili včeraj nekaj po 13. uri obveščeni o prometni nesreči v Metliki, kjer je padel voznik mopeda, ki naj bi bil pod vplivom alkohola. 28-letni mopedist se je na kraju nesreče sprl z občani, ki so mu poskušali pomagati. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Kršitelj, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi groženj in kaznivih dejanj z elementi nasilja, je med postopkom tudi tokrat grozil policistom in zdravstvenemu osebju.

Opravili so ogled kraja nesreče, zbrali obvestila in ugotovili, da je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad mopedom, padel in se lažje poškodoval. Zaradi ugotavljanja stopnje alkoholiziranosti so zanj odredili strokovni pregled in bodo na podlagi rezultatov in vseh ostalih ugotovitev zoper njega ustrezno ukrepali.

Poskusa vlomov

V naselju Trstenik na območju Šentruperta je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v garažo stanovanjske hiše. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Včeraj med 16.30 in 22. uro je v naselju Kremen na območju PP Krško nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V notranjost ni uspel priti, nastala je le premoženjska škoda na vratih.

Ilegalci

Policisti so na območju Rigonc (PP Brežice) izsledili in prijeli državljana Alžirije, na območju Bistrice in Dobličke Gore (PP Črnomelj) deset državljanov Pakistana in sedem državljanov Bangladeša, v Ručetni vasi (PP Črnomelj) dva državljana Bangladeša in dva državljana Pakistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.