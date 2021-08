Z avtom obstal v jarku; s helikopterjem v UKC

10.8.2021 | 18:50

Na Radni gasilci velikokrat takole pomagajo helikopterju ... (simbolna slika; foto: arhiv; PGD Sevnica)

Danes ob 13.38 je v naselju Dolščaki, občina Velike Lašče, voznik izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in obstal v jarku. Gasilci PGD Ribnica in PGD Rob so zavarovali kraj dogodka, iz vozila rešili poškodovanega voznika in ga predali v oskrbo reševalcev NMP. Vozilo so potegnili nazaj na cestišče in z vpojnim sredstvom posuli po izteklih motornih tekočinah. Reševalci NMP Ljubljana so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

S helikopterjem v UKC

Ob 15.22 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor poletel na Radno, občina Sevnica, od koder je odpeljal obolelo osebo v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja ter nudili pomoč pri prenosu obolele osebe.

Čistili oljni madež

Ob 11.17 so v naselju Dobeno, občina Brežice, gasilci PGE Krško z vpojnim sredstvom posuli oljni madež na površini okoli štirih kvadratnih metrih in razmastili oljni madež na travniku v dolžini 50 metrov.

M. K.