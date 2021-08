V Metliki med naselbinskimi najdbami tudi deli prazgodovinskih statev

11.8.2021 | 09:15

Zaradi arheoloških izkopavanj in gradnje toplovoda v Metliki sicer do konca avgusta velja popolna zapora Mestnega trga (od HŠ Mestni trg 1 do HŠ Mestni trg 6) ter dela Trga svobode (na priloženi sliki označeno z rumeno barvo).

Aleš Tiran (foto: arhiv DL)

Metlika - Arheologi, ki v metliškem mestnem jedru pred položitvijo mestnega toplovoda pregledujejo teren, so na vogalu Trga svobode in Mestnega trga odkrili ostanke v starejši železni dobi pogorele hiše. Na ohranjenem pogorišču so našli ostanke peči, številnega lončenega posodja in keramične dele večjih statev, ki morda govorijo o obrti večje razsežnosti.

Ohranjen hišni inventar

Vodja metliških izkopavanj Aleš Tiran je povedal, da se je ob njenem sesutju v notranjosti pogorele hiše kot v nekakšni časovni kapsuli iz 9. ali 8. stoletja pr. n. št. ohranil ves hišni inventar.

Odkrili so namreč ostanke tako kuhinjskega kot strežnega in obrednega lončenega posodja. Posebej so izstopale številne velike keramične uteži, ki so ležale ob kuhinjski peči, po katerih sklepajo, da so bile del večjih lesenih statev. Ker so omenjene uteži precej večje od doslej najdenih oziroma znanih z drugih arheoloških najdišč, pa sklepajo, da so odkrite statve morda služile obrti oziroma tkanju za večjo skupnost, je pojasnil.

Ob omenjenih glinenih utežeh so naleteli tudi na tako imenovane vijčke oziroma na keramična vretenca za preslice in zoglenelo leseno statveno podnožje. Posebnost omenjene hiše je tudi v tem, da so ob tej odkrili odtok oziroma z lesenimi deskami obložen kanal.

Arheološke najdbe v metliškem mestnem jedru niso presenečenje, po odkritjih zadnjega tritedenskega raziskovanja, ki ga bodo končali konec tedna, pa sklepajo, da se je morala prazgodovinska oziroma starejšeželeznodobna naselbina raztezati po celotnem pomolu metliškega mestnega jedra.

Poleg ostankov omenjene pogorele hiše so v metliškem mestnem jedru odkrili še druge naselitvene plasti in drobne najdbe tako iz obdobja prehoda bronaste v starejšo železno dobo kot tudi mlajšeželeznodobnega latenskega obdobja.

Omenjene najdbe bodo obogatile tako dozdajšnje znanje o metliški prazgodovini kot tudi v tamkajšnjem Belokranjskem muzeju nastajajočo novo stalno arheološko zbirko in razstavo, je še povedal Tiran.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Vodja arheoloških izkopavanj Aleš Tiran o naselbinskih najdbah v metliškem mestnem jedru Vodja arheoloških izkopavanj Aleš Tiran o naselbinskih najdbah v metliškem mestnem jedru