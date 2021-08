Nemogoče je mogoče - po 12 letih hiše v ovinku ni več

11.8.2021 | 12:30

Ta del ceste skozi Goriško vas bodo še uredili. (Foto: L. M.)

Goriška vas - Marsikdo bi rekel, kako pusta slika. A Škocjančani in vsi, ki uporabljajo cesto med Škocjanom in Zagradom, so še kako veseli, da vidijo takšno podobo ovinka v Goriški vasi.

Občini Škocjan je namreč tu uspelo rešiti hudo problematičen in nevaren ovinek. Obnova ceste skozi vas je sicer potekala v letih 2007 in 2008, a v hudem ovinku ni zaradi visoke cene ni prišlo do odkupa zasebne hiše z gospodarskim poslopjem in tu je ostalo vse po starem.

Kot pove župan Jože Kapler, niso obupali in po dobrih 12 letih so se dogovorili z lastnikom, hišo in stari pod odkupili ter podrli. »Tako je sedaj omogočeno, da se v tem delu lokalne ceste obnova dokonča, cesta razširi in na novo asfaltira. To želimo storiti še letos, pred zimo,« pravi župan, zadovoljen, da varnostnega problema vsaj tu ne bo več.

L. Markelj