Pogasili vrtno lopo in odstranili sršenje gnezdo

11.8.2021 | 07:05

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.04 so v Rožni ulici v Kočevju gasilci PGD Kočevje pogasili vrtno lopo, velikosti 4 X 5 metrov.

Ob 18.48 so v kraju Vrhek, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica odstranili sršenje gnezdo iz ostrešja stanovanjske hiše.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

-od 7:30 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKVE, na izvodu Lozar;

-od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠIKONJSKA VAS, na izvodu SKS Desno.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRMAČINA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

-od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA, TP POD MIHOVCEM, TP MIHOVEC;

-od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE1, TP ČRMOŠNJICE2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

-od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENDJE, TP SLATENSKA GORA, TP HRIBI PRI VEL. SLATNIKU, TP KRIŽE;

-od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAZDRTO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništvo Krško mesto na območju TP Jerman Vrh, nizkonapetostno omrežje Stopno med 8. in 14. uro in na območju TP Jerman Vrh, nizkonapetostno omrežje Jerman Vrh čez cesto med 8.10 in 14.10 uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na obomčju TP Gline jame, nizkonapetostno omrežje Ostrešje med 8.10 in 14.10 uro.

M. K.