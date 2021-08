Davčne utaje in ponarejanje listin pri preprodaji rabljenih vozil in lesnih peletov

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu podali kazensko ovadbo zoper državljana Srbije in gospodarsko družbo, katero je zastopal, zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanja davčne zatajitve in 21. kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Osumljenec je v okviru gospodarske dejavnosti pridobival rabljena motorna vozila iz območja držav članic EU, v nadaljevanju pa izvažal v države izven EU. Pri tem je na podlagi lažnih računov z nižjo prodajno vrednostjo na letni ravni znižal dejanske prihodke, s čimer je pridobil protipravno premoženjsko korist za več kot 340.000 evrov, za kolikor je oškodovan tudi proračun Republike Slovenije.

Ponarejanje listin

Novomeški kriminalisti so na Okrožno državno tožilstvo Krško podali kazensko ovadbo zoper državljana Italije, ki je zastopnik slovenskega gospodarske družbe. Osumljen je storitve 35. kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Med preiskavo so ugotovili, da je uvažal lesne pelete in jih nato po lažnih računih prodajal v drugo državo članico EU, vendar pa listine niso verodostojno izkazovale dejanskega posla. Zadevo je policija obravnavala na podlagi predhodnih ugotovitev FURS, postopek je usmerjalo pristojno državno tožilstvo. Za kazniva dejanja je bila ovadena tudi pravna oseba.

Zasegli so mu neregistriran avtomobil z ukradenimi tablicami

Policisti PP Črnomelj so med kontrolo prometa pri Dragatušu ustavili voznika osebnega avtomobila Ford mondeo. Med postopkom so ugotovili, da 44-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene ukradene registrske tablice. Ford mondeo so zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Nelegalni migranti

Policisti so na območju Preloke (PP Črnomelj) izsledili in prijeli državljana Indije, v Mavrlenu (PP Črnomelj) pet državljanov Pakistana, pri Gabrju (PP Novo mesto) pet državljanov Alžirije, v Krškem štiri državljane Afganistana, v Vukovcih (PP Črnomelj) osem državljanov Bangladeša in v Prilipah (PP Brežice) pet državljanov Bangladeša in pet državljanov Pakistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

