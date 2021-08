Jezero: Gradijo kanalizacijo

11.8.2021 | 13:40

Jezero - V naselju Jezero že od začetka junija brnijo gradbeni stroji. Občina Trebnje se je z izbranim izvajalcem Komunalo Trebnje lotila gradnje ločenega kanalizacijskega sistema za odvodnjavanje komunalnih odpadnih vod, sočasno bodo na najbolj kritičnih delih obnovili vodovod, v sklopu naložbe bodo zgradili tudi čistilno napravo za 120 populacijskih enot, pod zemljo bodo speljali elektriko in na koncu tudi preplastili cesto. Krajevna skupnost Dolenja Nemška vas bo obenem iz svojega proračuna pokrila stroške postavitve javne razsvetljave.

»Projekt napreduje skladno s projektno dokumentacijo za izvedbo PZI in skladno s predvidenim terminskim planom projekta,« so sporočili s trebanjske občine in dodali, da je predviden zaključek del konec oktobra.

Foto: R. N.