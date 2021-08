Skok pozitivnih: 248, v regiji 30

11.8.2021 | 11:15

Simbolna slika (foto: Profimedia)

S testiranji na koronavirus vsak dan ugotovijo več pozitivnih primerov. Če so jih v ponedeljek zaznali 216, so jih včeraj pri 1974 opravljenih PCR testih že 248 ali 12,6 odstotka. Če to primerjavo s tednom prej, so številke še bolj zaskrbljujoče. V ponedeljek pred enim tednom je bilo pozitivnih 181, v torek pa 131. Primerjava torkov tako pokaže, da se je število pozitivnih povečalo za 78 odstotkov.

Toda številke hospitaliziranih (še) ne sledijo trendu pozitivnih oziroma okuženih. V bolnišnicah se zdravi 36 covidnih bolnikov, enako kot v torek. Nikogar niso na novo sprejeli na intenzivni oddelek, kjer je sedem od 36 bolnikov. Včeraj tudi ni bilo smrti med osebami, ki so bile v zadnjih 28 dneh na testiranju na koronavirus pozitivne.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo za 15 in znaša 139, 14-dnevna pojavnost pa za osem na 100.000 prebivalcev in znaša 81.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 1752 aktivnih okužb, kar je 163 več kot dan prej.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 6, Ribnica 3, Trebnje in Straža 2, Črnomelj, Žužemberk, Kočevje, Škocjan in Mirna Peč 1

Posavje - Sevnica 6, Krško 3, Brežice 2, Radeče 1

M. K.