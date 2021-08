Novo mesto, Straža in Mirna Peč s skupnim zbirnim centrom ob robu Žabjaka

11.8.2021 | 14:25

Andrej Kastelic, Gregor Macedoni in Dušan Krštinc

Straža - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in njegova kolega iz občin Straža ter Mirna Peč, Dušan Krštinc in Andrej Kastelic, so danes podpisali sporazum o sofinanciranju prve faze in skupni uporabi medobčinskega zbirnega centra za ravnanje z odpadki. Tega nameravajo prihodnje leto začeti graditi v načrtovani gospodarski coni na stičišču občin.

Prvi del omenjene naložbe naj bi stal približno pol milijona evrov in drugi še dodatnih približno 200.000 do 300.000 evrov. Novomeška občina bo pokrila polovico in preostali manjši občini vsaka po četrtino naložbenih stroškov, je po podpisu sporazuma navedel Macedoni.

Ob Mirnopeški cesti

Medobčinski center za zbiranje odpadkov iz vseh treh občin bodo zgradili v novo načrtovani Gospodarski coni Zahod ob novomeški Mirnopeški cesti oz. ob robu tamkajšnjega romskega naselja Žabjak in še načrtovane novomeške zahodne obvoznice. Vanjo bodo med drugim iz Bršljina preselili podjetje Dinos.

Gradili ga bodo na treh zemljiščih s skupno površino 16.000 kvadratnih metrov, ki jih bo po nedavno podpisani pogodbi država oz. ministrstvo za obrambo preneslo na navedene občine. Graditi naj bi začeli devet mesecev po pridobitvi gradbenega dovoljenja oz. predvidoma v drugi polovici prihodnjega leta.

V drugem naložbenem koraku na medobčinskem centru za zbiranje odpadkov načrtujejo še center vnovične uporabe. Občani bodo sicer lahko tam odlagali nevarne in kosovne odpadke, odpadno električno in elektronsko opremo, gradbene odpadke, obrabljene avtomobilske gume, mešano komunalno embalažo, odpadlo steklo, kovine, oblačila in drugo blago, biorazgradljive in vse odpadke, za katere zakonodaja določa zbiranje v zbirnih centrih.

Novo mesto enega že ima, Straža in Mirna Peč še brez

Macedoni je pojasnil, da mora Mestna občina Novo mesto, ki ima en zbirni center za ravnanje z odpadki že na novomeški Cikavi, glede na število svojih prebivalcev, ki presega 20.000, in njegovo obremenjenost zagotoviti še drugega, medtem ko občini Straža in Mirna Peč lastnega zbirnega centra za ravnanje z odpadki še nimata.

Pri načrtovanju zbirnega centra bodo upoštevali vse zakonsko predpisane zahteve, je še poudaril novomeški župan.

Vsi trije župani so podpis omenjenega sporazuma in skupno naložbo označili za korak naprej pri varovanju okolja in za racionalno rešitev. Vse tri občine sicer dobro sodelujejo tudi pri projektu skupne medobčinske uprave, so še poudarili.

STA; M. K.

