Podpisani pogodbi za gradnjo kolesarske povezave Brežice-Dobova in prenovo državne ceste

11.8.2021 | 18:40

Podpis pogodbe v Ljubljani (foto: Občina Brežice)

Trasa kolesarske steze in obnove državne ceste

Ljubljana/Brežice - Brežiški župan Ivan Molan je na sedežu Direkcije RS za infrastrukturo v Ljubljani s to in z izbranimi izvajalci danes podpisal tripartitno pogodbo za ureditev državne ceste Brežice-Dobova. Z izvajalcem gradbenih del je podpisal še pogodbo za gradnjo kolesarske povezave ob omenjeni državni cesti od brežiškega krožišča v Trnju do Dobove.

Po podatkih brežiške občine gre za pogodbi v skupni vrednosti skoraj sedem milijonov evrov, medtem ko bo celotna naložba skupaj z drugimi stroški stala približno osem milijonov evrov.

Vrednost tripartitne pogodbe za dvofazno prenovo vozišča med občino, direkcijo in izvajalcem skupaj z davkom sicer znaša nekaj manj kot 4,75 milijona evrov. Direkcija za infrastrukturo bo pokrila nekaj več kot 4,66 milijona evrov, preostanek bo plačala občina.

Gradnja omenjene kolesarske povezave bo stala skoraj 2,14 milijona evrov. Brežiški občini so za izvedbo navedenih naložb odobrili evropsko in državno denarno podporo. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo namreč dobila 2,25 milijona evrov, od države pa 1,8 milijona evrov.

Prednost bo sicer imela gradnja kolesarske povezave, ki v pretežnem delu poteka ločeno od vozišča, ter tistega dela vozišča, kjer se gradnja kolesarske infrastrukture umešča na vozišče. Navedli so Mostec, Dobovo, križišče za obrtno cono in prenovo mosta prek Gabernice. Tamkajšnja dela morajo končati do konca junija prihodnje leto.

Preostala dela, ki jih lahko na vozišču izvajajo samostojno, morajo končati najkasneje do konca junija 2024. Začetek gradbenih del načrtujejo septembra, so dodali.

Z navedenimi ureditvami bodo okrepili prometno varnost in zagotovili infrastrukturo za povečanje trajnostne mobilnosti oz. rabe okolju prijaznih prevoznih sredstev, so še sporočili z brežiške občine.

V prvem delu naložbe bodo sicer zgradili kolesarsko povezavo ob cesti Brežice-Dobova in prenovili dele državne ceste v Mostecu in Dobovi. Uredili bodo tudi avtobusna postajališča. V drugem delu naložbe bodo prenovili še preostale dele državne ceste, kjer bodo dela lahko izvajali samostojno in brez posegov v kolesarsko povezavo.

M. K.

