Smrt pri spravilu lesa: Traktor pod seboj pokopal voznika, ni mu bilo pomoči

11.8.2021 | 19:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Danes ob 11.21 se jev vasi Šentjurje, občina Ivančna Gorica, pri spravilu lesa prevrnil traktor in pod seboj pokopal voznika. Aktivirani so bili gasilci GB Ljubljana, PGD Stična in Temenica. Reševalci NMP so na kraju ugotovili smrt ponesrečenca, ki je bil ujet pod traktorjem. Gasilci so ga s tehničnim posegom rešili in ga prenesli do vozila pogrebne službe. Na kraju je bila tudi policija.

Gasilci naleteli na nesrečo motoristke

Ob 14.07 so gasilci PGD Stična ob povratku iz intervencije naleteli na prometno nesrečo motoristke v Radohovi vasi v občini Ivančna Gorica. Gasilci so na kraju zavarovali kraj dogodka ter do prihoda reševalcev NMP nudili prvo pomoč poškodovanki.

Meteorna voda zalila hišo

Ob 13.02 je v naselju Gornja Lokvica, občina Metlika, meteorna voda zalila stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Lokvica so prečrpali in posesali vodo iz objekta. Dežurni delavec Elektra Ljubljana je poskrbel za odklop električne energije.

M. K.