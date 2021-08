V Novem mestu arheologi naleteli na temelje srednjeveških mestnih vrat

5h nazaj –1 (2) (3) (2)(3) Oceni miha

Pa dejte no nehat s temi odkritji... Ta cesta je bila že tolikokrat prekopana, med temi vsemi odkritji se pojavljajo razne cevi in druge instalacije, a vi še vedno o nekih odkritjih .... Pa zakaj se te stvari, če so res tako pomembne niso popisale že takrat ko so se vmes dodajale te razne stvari in nato zasipavale, da se zdaj vsi čudijo, vsi ti projekti se pa časovno zamikajo.