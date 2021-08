Na poti na počitnice - z avtom in počitniško prikolico v obcestno ograjo

12.8.2021 | 07:00

Včeraj ob 17.40 je med avtocestnima priključkoma Mirna Peč in Novo mesto - zahod v smeri Obrežja osebno vozilo s počitniško prikolico trčilo v obcestno ograjo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulator, pregledali vozilo in prikolico ter zavarovali plinsko jeklenko. Poškodovanih ni bilo. Dežurni delavci Darsa in cestnega podjetja so poskrbeli za ureditev obvoza in postavitev prometne signalizacije. V času nesreče je bila avtocesta zaprta.

V Sovinku goreli odpadki

Ob 22.03 so v naselju Sovinek v občini Semič goreli kupi odpadkov. Gasilci PGD Semič in Stranska vas so požar pogasili.

Vodo prekuhajte

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Vinkov vrh v naseljih: Mačkovec, Dvor, Koti, Jama pri Dvoru, Podgozd, Sadinja vas, Stavča vas, Trebča vas, Zafara ter Baragova in Jurčičeva ulica v občini Žužemberk, da je zaradi okvare na vodnem viru potrebno vodo pred uporabo prekuhati.

Uporabnike iz Trebeža pa Komunale Brežice obvešča, da bo danes predvidoma od 8.00 do 11.00 ure motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. PREKOPA;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRČA;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. BAN;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUČA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SONČNIKI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOČKA1.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG 1946;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠENCE, izvod 3.3.DESNO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brvi, nizkonapetostno omrežje - Gorenja Pirošica med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Sevnica na obočju TP Gline jame, nizkonapetostno omrežje - Ostrešje med 8.10 in 14.10 uro in na območju TP Podgorje Pipan, Podgorje Golob, Mrzla Planina med 8. in 12, uro.

M. K.