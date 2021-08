Do konca avgusta nova športna oprema za šolske telovadnice v občini Črnomelj

12.8.2021 | 08:40

ŠD Loka (foto: arhiv)

Črnomelj - Občina Črnomelj se je konec lanskega leta prijavila na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi, na podlagi katerega je pridobila 14.892 evrov za nakup športne opreme za telovadnice v občini. Ocena investicije sicer znaša nekaj več kot 47 tisočakov z DDV, kar je zagotovljeno v proračunu občine.

Glavni namen naložbe je, kot sporočajo iz občine, posodobitev zastarele športne opreme in športnih rekvizitov šolskih telovadnic, na kar so opozarjali uporabniki. Investicijo bodo izpeljali do konca avgusta in tako opremo dostavili v telovadnice še pred začetkom novega šolskega leta.

M. K.