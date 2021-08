Prijeli moškega, ki je vlamljal in kradel v okolici Trebnjega; iz obore ukradli dva prašiča

Policiste PP Trebnje je prejšnji četrtek oškodovanka obvestila, da je na območju Okroga ponoči nekdo vlomil v počitniško hišo. Takoj so se odzvali, opravili ogled in ugotovili, da je storilec skozi strešno okno vstopil v hišo, poškodoval notranjost objekta, razbijal inventar in povzročil večjo premoženjsko škodo. Ukradel je 12 oljnih slik, starih več kot sto let, šest vrtnih stolov, suhomesnate izdelke in še več drugih predmetov v skupni vrednosti okoli 30.000 evrov.

Istega dne so bili obveščeni o vlomu na območju Puščave, kjer je storilec vrgel predmet v okno objekta in ga razbil, vstopil v notranjost in odnesel računalnik v vrednosti okoli 1.200 evrov.

Na podlagi opravljenih ogledov in intenzivne policijske preiskave so ugotovili, da je kaznivih dejanj osumljen 37-letni moški z območja Litije. Ljubljanski policisti so osumljenca prijeli na območju Ljubljane, mu odvzeli prostost in ga pridržali. Policisti PP Trebnje so pridobili odredbo sodišča za hišno preiskavo, našli in zasegli ukradene predmete in jih vrnili oškodovancem. Med hišno preiskavo so našli in zasegli tudi manjšo količino prepovedane droge. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine

V noči na sredo so v Gorenjem Medvedjem selu na območju PP Trebnje neznanci iz obore ukradli dva prašiča.

Na Jerebovi ulici v Novem mestu je včeraj okoli 16.50 neznanec iz osebnega avtomobila izmaknil torbico in lastnico oškodoval za okoli 300 evrov.

V Smolenji vasi je med 18.30 in 22. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in našel ter ukradel zlat nakit in denar. Lastnike je oškodoval za okoli 1000 evrov.

Na območju Kočevja so vlomili v hišo in ukradli gotovino in nakit. Škoda znaša okoli 2000 evrov.

Nesreča pri delu, umrl 67-letni traktorist

Včeraj okoli 11.30 so bili policisti obveščeni o nesreči pri delu v gozdu v kraju Šentjurje. Ugotovili so, da je 67-letni moški delal s traktorjem. Med vožnjo je vozilo zdrsnilo, se prevrnilo ter obstalo na vozniku. Moški je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl. Policisti v dogodku znakov kaznivega dejanja niso zasledili, o vseh okoliščinah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Pijan, brez vozniške in z neregistriranim avtom na AC

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa na avtocesti pri Dobruški vasi ustavili voznika osebnega avtomobila Renault twingo. 28-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,55 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Sopotnica na motorju poškodovana

Včeraj okoli 14. ure je v Radohovi vasi prišlo do prometne nesreče, v kateri je bil samoudeležen motorist. Zaradi vožnje s preveliko hitrostjo je zapeljal izven vozišča in padel. Sopotnica na motorju se je lažje poškodovala. Izdan mu je bil plačilni nalog.

Ilegalci

Policisti so na območju Tribuč (PP Črnomelj) izsledili in prijeli osem državljanov Afganistana, v Butoraju (PP Črnomelj) devet državljanov Afganistana, pri Doblički Gori (PP Črnomelj) dva državljana Bangladeša, pri Miklarjih (PP Črnomelj) tri državljane Bangladeša in tri državljane Pakistana. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Prijeli pakistanskega tihotapca

Včeraj nekaj pred 8. uro so policisti na območju Malega Nerajca (PP Črnomelj) izsledili in prijeli osem državljanov Bangladeša in državljana Pakistana, ki je tujcem nudil pomoč pri nezakonitem prehodu državne meje. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Bangladeša še potekajo.

Maročan na podvozju tovornjaka

Policisti PMP Obrežje so na vstopu v Slovenijo med kontrolo tovornega vozila registrskih oznak Črne gore na podvozju odkrili državljana Maroka, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v državo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

