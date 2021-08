Pod drobnogledom inšpektorjev - Občane skrbijo vreče v Prelesju

12.8.2021 | 14:35

Prebivalci Prelesja se sprašujejo, kaj je pravzaprav v teh vrečah, ki so zložene na prostem. Bojijo se, kaj bi bilo, če bi prišlo do požara. (Foto: R. N.)

Nekatere vreče so tudi nekoliko raztrgane in razkrivajo svojo vsebino. (Foto: B. J.)

Prelesje - Opažajo vse več jumbo vreč na zasebnem zemljišču – Kaj je v njih, občani natančno ne vedo – Bojijo se morebitnega požara – Občina zadevo prijavila pristojnim institucijam – Kuselj zemljišče oddal v najem podjetju Isberg – Uvedli inšpekcijski postopek

Kdor se pelje po glavni cesti skozi naselje Prelesje v smeri proti Mokronogu, je verjetno na levi strani opazil veliko število tako imenovanih jumbo vreč, ki so zložene na prostem. Tamkajšnji prebivalci so zaskrbljeni, da bi lahko prišlo do kakšnega požara, saj je po njihovih predvidevanjih v vrečah material, ki bi ga gasilci težko pogasili. Kot poudarjajo, bi bila to velika ekološka katastrofa. Obrnili so se na Občino Šentrupert, ki je takoj ukrepala in zadevo prijavila pristojnim institucijam.

Župan Šentruperta Andrej Martin Kostelec razume zaskrbljenost občanov, ki od začetka maja na zemljišču v lasti podjetnika Francija Kuslja opažajo vse več omenjenih jumbo vreč: »Sprva smo mislili, da so v vrečah sekanci, nato pa je do nas prišla informacija, da naj bi bil notri spravljen odpadni material. ... nekatere vreče so nekoliko raztrgane ... nekakšen droben prah pada na zemljo, ki ga verjetno dež spira vanjo.«

Občani se bojijo, da ne bi zagorelo, kot je v podjetju Ekosistemi v Zalogu pred nekaj leti.

Med ljudmi kroži več informacij, med drugim, da naj bi bila vsebina v vrečah namenjena v sežigalnico v Srbiji oziroma na Dunaju, in da so odpadki prišli iz Italije.

Ker se material skladišči na zasebnem zemljišču, občina nima pristojnosti, da bi ukrepala. Na vprašanje, ali so se za informacije morda obrnili na lastnika zemljišča, župan odgovarja, da ne, saj so z njim v več sodnih postopkih, zato večinoma komunicirajo le preko odvetnikov.

Rok Nose