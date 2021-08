Novomeški kriminalisti nad gradbena podjetja; oškodovali delavce in upnike

Novomeški kriminalisti so na Okrožno državno tožilstvo v Krškem podali dve kazenski ovadbi zaradi neplačevanja prispevkov delavcem in oškodovanja upnikov. Ovadeni so fizične osebe in gospodarske družbe, v obeh primerih pa gre za subjekte, ki se ukvarjajo z gradbeno dejavnostjo, so sporočili z novomeške policijske uprave.

V prvem primeru je bila kazenska ovadba podana zoper sedem fizičnih oseb, in sicer šest državljanov Slovenije in tujega državljana, ter dve gospodarski družbi iz Slovenije. Kriminalisti jih sumijo storitve 53 kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavcev in treh kaznivih dejanj oškodovanje upnikov.

V drugem primeru je bila kazenska ovadba podana zoper slovenskega državljana in gospodarsko družbo iz Slovenije, v tem primeru jim očitajo 19 kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavcev in dveh kaznivih dejanj oškodovanja upnikov.

Med preiskavo so kriminalisti ugotovili, da osumljeni niso ravnali po predpisih o plači in drugih prejemkih iz delovnega razmerja ter plačilu predpisanih prispevkov in tako zaposlene delavce prikrajšali in jim omejili pravice, ki jim pripadajo. Posledica je bilo neizplačilo plače ter izguba pravice, ki izvira iz prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Zaradi neplačila prispevkov iz zaposlitve in ostalih davčnih obveznosti se je na osumljenih družbah ob tem ustvaril in konstantno večal davčni dolg. Posledično je davčni organ, ki je z izvršbami poizkušal izterjati davčni dolg, blokiral transakcijske račune osumljenih družb, osumljeni pa so zatem preusmerili svoje poslovanje na povezane gospodarske družbe. Tako so osumljeni gospodarskim družbam pridobili protipravno premoženjsko korist v skupni višini preko 800.000 evrov.

Zadevo je policija obravnavala na podlagi predhodnih ugotovitev Finančne uprave RS in nadaljnjega sodelovanja v predkazenskem postopku, ki ga je usmerjalo pristojno državno tožilstvo. V predkazenskem postopku so izvedli več hišnih preiskav pri osumljenih odgovornih osebah, v poslovnih prostorih in računovodstvih gospodarskih družb. Izvedli so tudi finančne preiskave in o ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo.

Za kaznivo dejanje kršitev temeljnih pravic delavcev je predvidena zaporna kazen do petih let in denarna kazen, za kaznivo dejanje oškodovanja upnikov pa kazen zapora do petih let, so še dodali.

