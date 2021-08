Nič več le zeleni, smo tudi že oranžni

12.8.2021 | 13:45

ECDC

V sredo so opravili 1828 zanesljivejših PCR testov, s katerimi so odkrili in potrdili 248 okuženih s koronavirusom. Enako kot v torek torej, a delež okuženih je vse višji, včeraj je znašal 13,6 odstotka.

Povprečje pozitivnih primerov v zadnjem tednu se je dvignilo za 11 odstotkov na 157, s tem pa se je zvišala tudi štirinajstdnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev. Zdaj znaša 90, in pričakovati je bilo, da bo Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) Slovenijo danes iz zelenega seznama degradiral na oranžni seznam.

Stroka pri ECDC pa ni celotne Slovenije poslala v oranžno cono, ampak le zahodni del, v katerega spada tudi Osrednja Slovenija, ki je poleg Obale trenutno najbolj gosto posejana z okuženimi s koronavirusom.

Za vstop in izstop v sosednje države se s spremembo statusa nič ne spremeni. Hrvaška obala ostaja oranžna, pridružil pa se ji je še Zagreb z okolico.

Na Institutu Jožefa Stefana sicer predvidevajo, da bo Slovenija v rdečo fazo prišla v začetku septembra.

Kot so strokovnjaki napovedali, se počasi povečuje število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo. V bolnišnicah se trenutno zdravijo štirje več kot včeraj, trenutno jih je 40, od tega jih je 6 na intenzivnem oddelku.

V sredo ni umrl noben covidni bolnik.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 1900 aktivnih okužb, kar je 148 več kot dan prej.

M. K.