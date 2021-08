Jože Simončič novi častni občan občine Šentjernej

12.8.2021 | 19:00

Jože Simončič, ki mu pravijo tudi Pleterski, bo postal novi častni občan občine Šentjernej. (Foto: L. M.)

Šentjernej - Pred vrati je praznovanje občinskega praznika, Jernejevo 2021, ki tudi letos ne bo minilo brez nagrajencev. Tokrat bodo dobili celo novega častnega občana, kar je na zadnji občinski seji sklenil občinski svet.

Naziv častni občan bo prejel Jože Simončič iz Cerovega Loga za izjemen prispevek k razvoju in ugledu občine Šentjernej na strokovnem, gospodarskem in kulturnem področju. Večini je najbolj poznan kot dolgoletni uspešni vodja ekonomije v Kartuziji Pleterje, ki je v njegovem času zelo napredovala, sicer pa je kot univ. dipl. ing. agronomije tudi predavatelj, enolog, degustator, ambasador cvička.

Je tudi član mnogih društev - nekaterim je predsedoval - ter zagnan pevec v kar nekaj zborih oz. pevskih zasedbah. S svojim delom močno prispeva k ugledu šentjernejske občine. Predlagatelji - Lista Skupaj za prihodnost – so v obrazložitvi med drugim zapisali, da je odličen strokovnjak na vinarskem in sadjarskem področju, da ima velike zasluge pri uveljavitvi in priznanju cvička ter drugih vin, da je odličen sogovornik, predvsem pa skromen, delaven, pošten, prijazen človek, ki ima rad družino in rodno zemljo.

Občinska nagrada KD Orkestru Ave

Nagrado občine Šentjernej bo letos prejelo Kulturno društvo Orkester Ave za izjemne dosežke na področju kulture in promociji občine Šentjernej.

Enajst spominskih plaket

Spominskih plaket bodo letos podelili enajst.

Podelili jih bodo: PGD Šentjernej za 140 let delovanja na področju zaščite in reševanja; PGD Orehovica za 120 let delovanja na področju zaščite in reševanja; KD Pihalni orkester Občine Šentjernej za 110 let delovanja na področju kulture; Društvu kmetic Šentjernej za 30 let delovanja na društvenem področju in promociji občine Šentjernej; podjetju LOK Orodjarstvo d.o.o. za 40 let uspešnega dela na gospodarskem področju; Iskri Pio d.o.o. , Hyb d.o.o. in Rangus Mlinarstvu in trgovini, Dolenje Vrhpolje d.o.o. za 30 let uspešnega dela na gospodarskem področju; podjetju Martinčič d.o.o., Prevozništvu Črtalič d.o.o. in gostinstvu Lampe-Sofrić d.o.o. za 20 let uspešnega dela na gospodarskem področju. Spominske plakete je predlagala občina Šentjernej.

L. Markelj