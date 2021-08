Iz avtomobila reševali otroka

13.8.2021 | 07:05

Včeraj ob 12.15 se je na Škrabčevem trgu v Ribnici v avtomobil po nesreči zaklenil enoletni otrok. Gasilci PGD Ribnica so s tehničnim posegom odprli vrata vozila.

Zapeljal s ceste

Sinoči ob 20.42 je v naselju Cesta, občina Krško, voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in pri tem poškodoval vozilo. Gasilci PGE Krško so prometno in požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, preprečili iztek motornih tekočin v bližnji kanal in posipali cestišče z vpojnimi sredstvi. Dežurni cestnega podjetja so počistili cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.



Zagorel električni viličar

Ob 21.26 je na Cesti krških žrtev v Krškem v skladišču trgovine zagorel električni viličar. Začetni požar je pogasil varnostnik. Gasilci PGE Krško so opravili pregled stroja s termo kamero.

Vodo prekuhavajte

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, v naseljih; Mačkovec, Dvor, Koti, Jama pri Dvoru, Podgozd, Sadinja vas, Stavča vas, Mali in Srednji Lipovec, Boršt, Trebča vas, Zafara ter Baragova in Jurčičeva ulica v občini Žužemberk ter Dolenji Globodol v občini Mirna Peč, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Vinkov vrh, da je zaradi okvare na vodnem viru potrebno vodo pred uporabo prekuhati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2;

- od 10:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEVC;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ;

- od 10:30 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRASTJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnice z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Gline jame, nizkonapetostno omrežje - Ostrešje predvidoma med 8:10 in 14:10 uro; na območju TP Siliko in Jutranjka Sevnica bo dobava prekinjena predvidoma med 8:00 in 14:00 uro ter na območju TP Podgorje Pipan, Podgorje Golob in Mrzla Planina med 8:00 in 12:00 uro; na področju Mokric z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Ribnica, Gaj in Mala Dolina bo dobava prekinjena predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na področju Brestanice z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Graben Ašič, nizkonapetostno omrežje - Ašič bo dobava prekinjena predvidoma med 8:00 in 12:00 uro, na področju Leskovca pri Krškem z okolico (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Leskovec gmajna 1 in Leskovec gmajna 2 bo dobava prekinjena predvidoma med 8:00 in 12:00 uro.

