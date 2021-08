Nove knjigobežnice v mestu; tiste z medvedjimi ušeski so za najmlajše

13.8.2021 | 09:20

Kočevje - V kočevski občini je postavljenih že 12 knjigobežnic. Z raznolikim in zanimivim čtivom so jih napolnili s pomočjo Knjižnice Kočevje, včasih pa se v njih najdejo tudi knjige, ki jih prinesejo bralci.

V Kočevju je prvo knjigobežnico skupaj z Gimnazijo in srednjo šolo Kočevje postavila Laura Petan, avtorica knjig za otroke. Ta knjigobežnica danes stoji pri igrišču v Gaju, kjer sta sedaj na voljo kar dve. Tri nove so, kot sporočajo iz občine, postavili lani še ob Rudniškem jezeru, na igrišču Srce soseske in na mestni ploščadi. Zdaj pa lahko v menjavi knjig in branju na prostem občani uživajo še na igrišču v Kajuhovem naselju, Podgorski ulici in UHM-ju, v Stari Cerkvi, Kočevski Reki, Predgradu in na plaži v Dolu. Nove pa bodo postavljali tudi ob urejanju igrišč, npr. v Turjaškem naselju.

Na pobudo knjižnice so nekaterim knjigobežnicam ob otroških igriščih dodali simpatična medvedja ušeska, ki nakazujejo, da so namenjene predvsem mlajšim. Poimenovali so jih Berijeve knjigobežnice, še sporočajo iz kočevske občine.

