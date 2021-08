FOTO: TIC Črnomelj v novih prostorih

13.8.2021 | 13:20

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - Svoja vrata je včeraj na novi lokaciji odprl Turistično informacijski center (TIC) Črnomelj, ki deluje v okviru Javnega zavoda RIC Bela krajina. Novo urejeni prostori TIC-a so, kot so prepričani v RIC-u, pomembna pridobitev za Črnomelj in imajo širši pomen pri promociji turizma v občini in celotni turistični destinaciji Bela krajina.

Z odprtjem novih prostorov na ulici Staneta Rozmana 1 (Petrov trg) so hkrati tudi obeležili 20-letnico Turistično informacijskega centra v Črnomlju.

Župan Andrej Kavšek je pozdravil novo pridobitev mestnega jedra ter poudaril, da novi prostori TIC-a na še boljši lokaciji v centru mesta nudijo turistom in domačinom še večjo dostopnost. Obenem je to odlična priložnost za lokalne ponudnike in ustvarjalce, saj je prostor večji in ponuja več možnosti za predstavitev širši javnosti oziroma promociji občine Črnomelj.

Direktorica zavoda RIC Bela krajina Barbara Papež Lavrič je ob odprtju izpostavila, da na destinaciji zadnja leta beležijo stalen porast turistov, zato je toliko bolj pomembna nova lokacija v središču mesta, saj omogoča obiskovalcem večjo vidnost TIC-a kot ene pomembnejših točk vsakega kraja. Poleg osrednjih aktivnosti, kot so sprejem obiskovalcev in informiranje gostov o turistični ponudbi v občini in destinaciji, TIC sodeluje pri organizaciji številnih dogodkov ter organiziranju izletov in turističnih vodenj.

Obiskovalcem so v TIC-u naprodaj turistični spominki lokalnih ponudnikov ter drugi zanimivi izdelki, ki promovirajo destinacijo. V poletni sezoni je TIC Črnomelj odprt vse dni v tednu.

V sklopu obeleževanja 20-letnice TIC-a sta v starem mestnem jedru potekala turistična vodenja »Po poteh kulTure in črnomaljskih zakladov« ter voden ogled za otroke »Lov na zaklade Črnomlja«. V osrednjem večernem dogodku pa so obisklovacli prisluhnili koncertu »20 skladb«, na katerem so se predstavili tamburaški orkester Dobreč, Martina Mravinec, Domen Bohte, ClaudiZu in 2B.

M. K.

Galerija