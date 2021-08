Z 2,5 promila alkohola z audijem vijugal po cesti; opazite več radarjev te dni?

13.8.2021 | 10:10

Do nedelje poteka akcija poostrenega nadzora hitrosti ...

... poleg radarjev pa je precej v uporabi tudi alkotest. Letos so na območju PU Novo mesto obravnavali 813 kršitev zaradi vožnje pod vplivom alkohola, kar je 8% več kot lani. (foto: PUNM)

Brežiške policiste so včeraj okoli 12.30 občani obvestili o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila znamke Audi, ki naj bi med Cirnikom in Slovensko vasjo vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Takoj so se odzvali, voznika izsledili in ustavili. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus. 44-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,23 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Do 15. avgusta poostreno preverjajo, ali vozite prehitro

Neprilagojena hitrost je med najpogostejšimi vzroki najhujših prometnih nesreč, danes ponovno opozarjako s PU Novo mesto. Policisti v okviru nacionalne preventivne akcije Hitrost preverjajo, ali vozniki vozijo prehitro, pozorni so tudi na psihofizično stanje udeležencev v prometu.

V prvih sedmih mesecih se je na cestah na območju PU Novo mesto zaradi prevelike hitrosti zgodilo 144 prometnih nesreč. Največ so jih obravnavali v času vikenda, med petkom in nedeljo. Zaradi prevelike hitrosti je ena oseba umrla, 18 je bilo hudo poškodovanih in 74 lažje poškodovanih. Glede na isto obdobje 2020 to predstavlja skoraj 30% porast pri hudo poškodovanih udeležencih nesreč in 12% pri lažje poškodovanih. Zaskrbljujoči so tudi podatki o alkoholiziranih povzročiteljih nesreč. Teh je bilo letos okoli 13% in gre za velik porast, saj je delež med leti 2017 in 2019 znašal 9,7%. Alkoholizirani vozniki so povzročili prometne nesreče, v katerih je ena oseba umrla, sedem je bilo hudo poškodovanih, 32 lažje poškodovanih in 99 nesreč s premoženjsko škodo. Na zaznan porast prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki, so se policisti odzvali in pogosteje preverjali psihofizično stanje voznikov. Letos so obravnavali 813 kršitev zaradi vožnje pod vplivom alkohola, kar je 8% več kot lani.

Ukradli nakit in avto

Na območju Šmarčne (PP Sevnica) je včeraj med 7. in 11. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit. Lastnike je z vlomom in tatvino oškodoval za okoli 1500 evrov.

S parkirnega prostora na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je med 11. 8. in 12. 8. nekdo odpeljal osebni avtomobil Renault megane, 1.5 dci, kovinsko rjave barve, letnik 2006, registrskih oznak NM NU-467.

Prijeli štiri tihotapce in 33 tujcev

Včeraj nekaj pred 15. uro so policisti na avtocesti pri Biču ustavili osebni avtomobil koprskih registrskih oznak. 21-letni državljan Srbije je v vozilu prevažal dva državljana Bangladeša in tri državljane Pakistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo.

Pri naselju Dobe (PP Krško) so policisti prijeli 13 državljanov Bangladeša in državljana Pakistana. V okolici so prijeli 26-letnega državljana Bosne in Hercegovine, voznika osebnega avtomobila Opel signum švicarskih registrskih in 27-letnega voznika iz Ukrajine z osebnim avtomobilom BMW, romunskih registrskih oznak.

Na območju Kočevskih Poljan so ustavili kombi Opel vivaro. Med postopkom so ugotovili, da 41-letni osumljenec iz Pirana v vozilu prevaža 14 državljanov Bangladeša.

Tihotapcem, ki so tujcem nudili pomoč pri nezakonitem prehodu meje in jih nameravali prepeljati v notranjost države, so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo kriminalisti privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s 33. tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Nekateri ''na svojo roko''

Policisti so na območju Loč (PP Brežice) izsledili in prijeli osem državljanov Afganistana, pri Griču pri Dobličah (PP Črnomelj) državljana Pakistana, v bližini Jesenic na Dolenjskem (PP Brežice) državljana Afganistana, Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.