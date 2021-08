Obnovili bodo cesto Nova Gora - Drašiči

Cesta je v zelo slabem stanju, asfalt je razpokan in poškodovan. (foto: Občina Metlika)

Metlika - Metliški župan Darko Zevnik in direktor Komunale Metlika Bojan Krajačič sta podpisala gradbeno pogodbo za rekonstrukcijo ceste Nova Gora - Drašiči.

Vrednost pogodbenih del znaša 45.000 evrov. Sredstva bo v celoti zagotovila Občina Metlika iz letošnjega proračuna.

Obstoječa cesta je v zelo slabem stanju. Asfaltne površine so razpokane in poškodovane. V sklopu rekonstrukcije cestišča je predvidena tudi obnova vodovoda, so sporočili iz metliške občine.

V času del, ki naj bi bila končana do sredine septembra, bo veljala popolna zapora prometa.

M. K.