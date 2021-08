Akciji v novomeških blokih - v enem voda zalivala spodnje stanovanje, na drugem gorela klima

14.8.2021 | 08:40

Gasilci sinoči na Šegovi (foto: PGD Šmihel)

Sinoči ob 19.33 je v ulici Mestne njive v Novem mestu zaradi počenega radiatorja tekla voda iz zgornjega v spodnje stanovanje v večstanovanjskem objektu. Gasilci GRC Novo mesto so zaprli vodo v bloku ter ventil na radiatorju in tako preprečili nadaljnje iztekanje vode.

Gorela klima

Ob 22.08 je v Šegovi ulici v Novem mestu gorela zunanja enota klimatske naprave na večstanovanjskem objektu. Že pred prihodom gasilcev je lastnik požar pogasil z gasilnikom. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so klimatsko napravo odklopili iz elektrike in pregledali s termo kamero.

Sršenja gnezda

Ob 19.53 so na Topliški cesti na Čatežu ob Savi, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo z objekta na letni termalni rivieri v Termah Čatež.

Ob 21.05 so v naselju Jesenice, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje s stanovanjskega objekta s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VINICA na izvodu SOLA. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.