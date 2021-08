Po sezoni presežkov se SU-jevci že pripravljajo na novo sezono

14.8.2021 | 09:50

V Planici

Vse selekcije Športnega društva SU Novo mesto v avgustu že trenirajo in se pripravljajo na novo tekmovalno sezono. Prejšnji teden so bili SU-jevci aktivni v Planici, s tradicionalnih priprav so se vrnili v torek, zdaj pa nadaljujejo priprave v domači dvorani v Športnem centru Livada. Odločni so, da bo tudi nova sezona v znamenju zmag, napredka v igri in uspehov na več področjih.

Minula sezona je bila za ŠD SU Novo mesto iz več vidikov sezona presežkov. SU-jevci so osvojili državne medalje v vseh kategorijah pri mlajših selekcijah, za piko na i pa so osvojili še naslov članskih podprvakov s prvo ekipo. “To je več, ko smo se nadejali v začetku sezone. Ta je bila sicer kratka, a zelo naporna, saj so se vsa državna prvenstva odigrala v roku meseca in pol,” pravi Uroš Slatinšek, ki je ubranil naslov najkoristnejšega igralca 1. SNTL.

Tudi za reprezentanco



Poleg dosežkov mladih upov namiznega tenisa na različnih tekmovanjih pa je treba izpostaviti tudi to, da sta bila Mitja Omerzel in Lana Slatinšek z reprezentanco na pripravah in kasneje na Evropskem prvenstvu v Varaždinu.

Za 14-letno Lano je bil to premierni nastop v reprezentančnem dresu na tako velikem tekmovanju. “Vesela sem, da sem letos lahko prvič nastopila na Evropskem prvenstvu. Poletje je bilo zelo naporno, saj smo imeli veliko priprav in treningov, a na koncu je bil trud poplačan.

V ekipnem delu smo se kadetinje uvrstile na 13. mesto, posamezno pa sem se uspela uvrstiti na 33. mesto v kategoriji U15.V reprezentanci se zelo dobro razumemo, zato se veselim naslednjih tekmovanj.”

Vrhunske priprave kot uvod v novo sezono

Že drugič zapored so SU-jevci poletne priprave izvedli v prelepem okolju Planiške velikanke. “Pogoji za delo v Olimpijskem centru v Planici so vrhunski, zato smo se tudi letos odločili, da organizacijo priprav ponovimo na tej lokaciji. Iz našega društva se je priprav udeležilo 20 otrok. Poleg prve ekipe je bilo z nami še približno 15 igralcev in igralk iz mlajših selekcij, na pripravah pa so se nam pridružili tudi igralci in igralke iz avstrijskega Linza,” je pojasnil Slatinšek, ki ima s klubom, v katerem je igral pred dvema sezonama, še vedno dobre odnose.

“Vesel sem, da so se odzvali vabilu in pripeljali na priprave 4 zelo dobre igralke (Ukrajinko, Belorusinjo, Avstrijko in Hrvatico) in igralca kitajskega rodu, ki igra za njih prvo avstrijsko ligo. Naša prva ekipa je tako imela zelo kvalitetne treninge. Veseli me tudi dejstvo, da so veliko treningov opravili z našo mladinsko ekipo ter tudi njim popestrili treninge v dvorani.”

Pester tudi avgust

V avgustu so na sporedu sedaj reprezentančne priprave, na katere so povabljeni Mitja Omerzel, Maj Murn, Andraž Zupančič ter Lana Slatinšek in Neža Gazvoda. Za Nežo bodo to prve reprezentančne priprave. Punci bosta z reprezentančnimi kolegicami trenirali od 16. do 23. avgusta, reprezentanti pa bodo vadili med 21. in 26. avgustom.

“Okvirni koledar za prihajajočo sezono je že znan in kolikor kaže, bo september poln tekmovanj vseh kategoriji, kar je dobra motivacija za delo vseh otrok,” pa še dodaja Uroš Slatinšek. Povejmo ob tem še to, da prva tekmovalna ekipa, ki bo v 1. SNTL znova napadala sam vrh slovenskega namiznega tenisa, ostaja nespremenjena – še naprej bodo barve ŠD SU v 1. SNTL zastopali brata Uroš in Jure Slatinšek, Mitja in Jožko Omerzel ter Domen Zupančič.

S. G.

